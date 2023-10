Dutzende Straftaten seit Hamas-Angriff auf Israel bei Demos in Sachsen

Dresden/Berlin - Seit dem Angriff der Terrormiliz Hamas auf Israel am 7. Oktober sind im Zusammenhang damit insgesamt 36 politisch motivierte Straftaten beim Landeskriminalamt (LKA) Sachsen gemeldet worden. Die Hälfte wurde bei Demonstrationen in Chemnitz , Dresden , Leipzig und Pirna festgestellt.

Die Berliner Polizei kommt bei pro-palästinensischen Demos nicht mehr hinterher, wie hier am gestrigen Samstag in Kreuzberg. Jetzt kommt Hilfe aus Sachsen. © dpa/Sven Kaeuler

Neben fünf Verstößen gegen das Versammlungsgesetz ging es dabei vor allem um Volksverhetzung und Sachbeschädigung.

Auch wegen öffentlicher Aufforderung oder Befürwortung von Straftaten sowie Bedrohungen, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung wird ermittelt.

Die Zahl politisch motivierter Straftaten mit antisemitischem Hintergrund in Sachsen nimmt seit Jahren zu. 2022 wurden laut Statistik insgesamt 173 Fälle registriert, nach 167 und 157 in den beiden Vorjahren - und für 2023 bisher 109.

Trotz der Vorfälle im Freistaat hilft Sachsens Polizei auch in Berlin aus. Am heutigen Montag fährt eine zweite Hundertschaft von Polizisten aus Dresden in die Bundeshauptstadt.