Eigentümerwechsel bei "Fit"? Traditionsunternehmen aus Sachsen sucht Käufer mit tiefen Taschen

"Wir befinden uns derzeit in einer Phase der sorgfältigen Prüfung verschiedener Zukunftsoptionen für das Unternehmen. Gespräche mit potenziellen Interessenten sind im Gange, jedoch sind bislang keine konkreten Entscheidungen getroffen worden", teilte das Unternehmen mit. Zuvor gab es Berichte über einen geplanten Verkauf in der "Lebensmittel Zeitung" und der " Sächsischen Zeitung ".

Man habe erst kürzlich eine Investition von 25 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion angekündigt. "In den letzten Jahren haben wir über 200 Millionen Euro in den Aufbau eines der modernsten Produktionsstandorte in Europa investiert."

Das Unternehmen Fit GmbH produziert nicht nur das gleichnamige Handspülmittel, sondern auch Spülmittel für Geschirrspülmaschinen, Haushaltsreiniger, Waschmittel, Weichspüler und Kosmetikprodukte.

Aktuell beschäftigt das Unternehmen mehr als 250 Mitarbeiter. Für 2023 hatte es den Umsatz auf 363 Millionen Euro beziffert.