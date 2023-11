Einbruch in Schloss Reinsberg: Verdächtiger versteckt sich im Gebüsch

Reinsberg - Nachdem ein Zeuge der Polizei einen möglichen Einbruch in Schloss Reinsberg ( Mittelsachsen ) meldete, konnte ein Tatverdächtiger gestellt werden.

Die Polizei fand mehrere Gegenstände, darunter auch Hirschgeweihe, auf einem Balkon. © Norbert Neumann

Gegen 21.50 Uhr wurde der Schein von mehreren Taschenlampen in Räumen des Schlosses wahrgenommen. Doch als die Polizei in der Kirchgasse eintraf, wurde niemand in den Räumlichkeiten angetroffen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entdeckten die Beamten allerdings auf einem Balkon mehrere Hirschgeweihe, Gasflaschen und Elektrogeräte, die offensichtlich als Diebesgut zum Abtransport bereitgelegt wurden.

Bei der Suche im Außenbereich des Schlosses konnte ein 18-jähriger Tscheche mit Stirnlampe aufgegriffen werden. Er versuchte vergeblich, sich in einem Gebüsch vor den Polizisten zu verstecken.

In der anschließenden Befragung zeigte er sich geständig und gab zu, dass er sich mit zwei weiteren Personen im Schloss aufgehalten habe.