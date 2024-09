Einmal hin, nix mehr drin: Hier wird ein Supermarkt völlig leer gekauft

Riesa - Im "Riesapark" hat der Real-Markt dichtgemacht. Was einkaufswütige Omis ärgert, freut Kunden aller Couleur. Denn vom Gewürzschieber bis zur Fleischertheke lag der fast 6000 Quadratmeter große Markt in Sachsen nahezu komplett unterm Hammer.

Sandra Paulisch (41) hat ihrem Speditions-Freund einen Hubwagen ersteigert. © Sven Gleisberg

Akkuschrauber drehen rostige Schrauben aus der Fassung, während Männer in Jogginghosen Stromkreise ziehen. Zwischen Hygienebedarf und Tiernahrung muss ein Regal zusammengebrochen sein. So laut wie an diesem Montagmorgen war es hier seit über fünf Monaten nicht mehr.

Die Insolvenzwelle der "Real"-Kette im vergangenen Jahr machte auch vor Riesa nicht halt. Nach fast 32 Jahren war Ende März hier Schluss, Zukunft seitdem unklar. "Wir sorgen dafür, dass nichts weggeschmissen wird", sagt Michael Böhme (38).

Als Projektleiter der Firma "Restlos" federführt er den allerletzten Verkaufstag im Markt. Knapp 13.000 Gebote auf über 500 "Positionen" sind seit Beginn der Auktion auf seinem Schreibtisch gelandet, 107 Abholer muss er abwickeln.

"Wartet mal! Was macht ihr mit den Hubwagen?", fragt er drei Südländer, die gerade ein Kassenband durch den Markt zerren. Irritierte braune Augen blicken verständnislos zurück. Nach dreieinhalb Daumen hoch einigt man sich schweigend drauf: Die Kasse kommt raus. Und dann auch die Hubwagen zurück.