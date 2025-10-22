Polizisten durchkämmen Waldstück an deutsch-polnischer Grenze: Was ist da los?
Zittau - Großaufgebot in Zittau! Seit Mittwochmorgen befinden sich zahlreiche Kräfte von Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) im Weinaupark nahe der deutsch-polnischen Grenze im Einsatz.
"Anlass dafür ist eine Europäische Ermittlungsanordnung", erklärte Anja Leuschner (36), Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Görlitz, auf TAG24-Nachfrage.
Es werde ein Waldstück und eine Wiese nach Beweismitteln durchsucht. Dafür seien auch Spürhunde angefordert worden.
"Der betroffene Bereich zwischen Ringallee, Mietzschallee, Teichallee und Buchmeyerallee wurde für den Besucherverkehr gesperrt", so Leuschner. Weitere Details könnten gegenwärtig noch nicht bekanntgegeben werden.
Auf Fotos ist zu sehen, wie mehrere Mannschaftswagen auf dem Areal geparkt stehen. Ein Versorgungszelt des THW mit Tischen und Bänken sowie ein Notstromaggregat sind aufgebaut.
Von einer länger andauernden Maßnahme kann ausgegangen werden.
Laut der Sprecherin sind auch die Bereitschaftspolizei sowie das sächsische Landeskriminalamt vor Ort beteiligt.
