Einschusslöcher in Linienbus: Fahrgäste hörten dumpfen Knall bei Fahrt

Mügeln - Nach dem Ende einer Fahrt machte der 55-jährige Fahrer eines Linienbusses in Mügeln eine beängstigende Entdeckung an seinem Fahrzeug.

In der Seitenscheibe fand der Busfahrer mehrere mutmaßliche Einschusslöcher. (Symbolbild) © 123RF/frederiquepage

Den Angaben der Leipziger Polizeidirektion nach stellte der Fahrer gegen 13.10 Uhr am Busbahnhof in Mügeln mutmaßliche Einschusslöcher in den Seitenscheiben seines Busses der Linie 804 fest.

Der Bus war zuvor um 12.20 Uhr in Wermsdorf gestartet und hatte gegen 12.50 Uhr an der Haltestelle Querbitzsch noch keine Löcher aufgewiesen.

"Laut Zeugenaussagen soll es bei der Fahrt in Richtung Kemmlitz zwischen dem Ortsausgang Querbitzsch und dem Abzweig zur Ortschaft Pommlitz einen lauten, dumpfen Knall gegeben haben, der im Zusammenhang stehen könnte", teilte Pressesprecherin Susanne Lübcke mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wann und wie es zu der Beschädigung kam, wird nun ermittelt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Kriminalaußenstelle Torgau im Husarenpark 21 in 04860 Torgau oder unter der Telefonnummer 03421756327 oder bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig melden.