Nach heftigem Sturz bei MotoGP: Motorrad-Star wird in Zwickau behandelt

Zwickau/Hohenstein-Ernstthal - Das sah übel aus: Am Wochenende stürzte der Motorradrennfahrer David Alonso (19) bei der MotoGP auf dem Sachsenring und verletzte sich dabei. Dank der guten medizinischen Versorgung in Zwickau ist der Bike-Star wieder fit fürs nächste Rennen.

Facharzt für Orthopädie Sven Schirbock (l.) und Teamsponsor Dirk Maltitz (M.) unterstützen den Motorradrennfahrer David Alonso (19) nach seinem MotoGP-Sturz. © PR

Es war ein unglücklicher Zusammenstoß: Der brasilianische Rennfahrer Diogo Moreira (21) geriet in einer Kurve mit seiner Maschine ins Wanken, kam kurz von der Rennstrecke ab, fing sich nach einigen Sekunden aber wieder - jedoch verlor er an Geschwindigkeit.



Von hinten brauste der kolumbianische Rennfahrer David Alonso an und knallte mit voller Wucht in die Maschine von Moreira. Beide stürzten und schlitterten mehrere Meter über den Asphalt - Fahrzeugteile flogen durch die Luft! Den heftigen Crash gibt's auf YouTube zu sehen.



Zunächst war unklar, wie schlimm die Verletzung bei David Alonso ist - er wurde vom Zwickauer Facharzt für Orthopädie Sven Schirbock untersucht, der zum Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) des DRK Krankenhauses Chemnitz-Rabenstein gehört.

Glück im Unglück: Der Mediziner konnte eine schwerwiegende Verletzung schnell ausschließen.