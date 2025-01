Einst gefördert, nun geschasst: Wasserstoff-Tanke wird wieder abgerissen

Meerane - Wenn politische Träumerei und Realität nicht unter einen Hut passen! Nach nur vier Jahren Betrieb wird die mit reichlich Fördergeld errichtete Wasserstoff-Tankstelle in Meerane (Landkreis Zwickau ) wieder abgerissen. Denn getankt hat hier so gut wie niemand. Der Traum vom Brennstoffzellenauto scheint ausgeträumt.

Eine dieser Wasserstoff-Tankstellen (700 bar) entstand im sächsischen Meerane, auf dem Gelände der Shell-Station an der Äußeren Crimmitschauer Straße. Gefördert mit gut 700.000 Euro aus dem EU-Programm. Mit viel politischen Vorschuss-Lorbeeren ging sie Ende 2020 in Betrieb.

Wasserstoff-Tankstellen sollten die Mobilitätswende bringen. © imago/Panama Pictures

"Anhaltend unzureichende sehr geringe Nachfrage durch Pkws" sowie fehlende Erweiterungsoptionen für schwere Nutzfahrzeuge und Busse nennt die Betreiberin des deutschlandweit größten Wasserstoff-Tankstellennetzes als Gründe für das Aus.

Kein Einzelfall: Im vergangenen Jahr schloss H2 Mobility bereits 15 Wasserstofftankstellen. Was nicht verwundert, da laut Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland gerade mal 1978 Brennstoffzellen-Autos zugelassen sind.

Die Fördermittel muss die Firma übrigens nicht zurückzahlen, da die vorgegebene Mindestlaufzeit der Tankstelle in Meerane bereits erreicht war. "Alle Auflagen des Förderprojektes wurden vollständig erfüllt", versicherte Firmensprecherin Daniela Dietz TAG24.



Nach Angaben der bundeseigenen NOW GmbH (Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie) sind in Deutschland aktuell noch 82 Wasserstofftankstellen in Betrieb. Eine davon steht an der Wiener Straße in Dresden. In Leipzig (Poststraße) entsteht gerade eine zweite im Freistaat. Ausgerichtet sind diese vor allem auf den Schwerlastverkehr (350 bar).

Im Fahrzeugmarkt habe sich seit 2015 viel verändert, meint H2-Mobility-Sprecherin Dietz. "Der erwartete Pkw-Hochlauf blieb aus. Den Veränderungen tragen wir mit unserer Netzstrategie Rechnung und legen unseren Fokus auf den Nutzfahrzeugbereich im regionalen Personen- und Güterverkehr."