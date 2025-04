Gute Nachrichten für die Sächsische Schweiz: Elbbrücke wird am Donnerstag freigegeben

Bad Schandau - Die Elbbrücke in Bad Schandau wird am Donnerstag teilweise wieder für den Verkehr freigegeben. Die Brückentests in der vergangenen Woche haben gezeigt, dass das Bauwerk tragfähig ist. In Bad Schandau steht die stabile Schwester der Dresdner Carolabrücke, so die Experten.