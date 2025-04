Elbbrücke übersteht ersten Belastungstest

Ein Schwerlastmodul beladen mit Gewichten fährt im Rahmen eines Belastungstests über die gesperrte Elbbrücke in Bad Schandau. © Sebastian Kahnert/dpa

Die Ergebnisse der ersten Belastungstests stimmen die Experten optimistisch. Die Tests begannen am Morgen. Das unbemannte, ferngesteuerte und 80 Tonnen schwere Schwerlastmodul rollte über die Brücke.

Schäden? Fehlanzeige.

Anschließend fuhren Gabelstapler auf die Brücke, um zusätzlich noch weitere Gewichte auf der Brücke zu verteilen. Fuhre um Fuhre wurde so die Last auf der Brücke erhöht. Um niemanden in Gefahr zu bringen, blieb man bei diesen Fahrten immer unterhalb der bereits erreichten Laststufe.

Das ist demnach die schwerste Last, die während des Experiments aufgebracht wird. So einen Brücken-Belastungstest gab es noch nie in Deutschland. Professor Steffen Marx (55) von der TU Dresden hat ihn extra für die gegenwärtig gesperrte Bad Schandauer Brücke entwickelt.

"Am heutigen Tag 1 des Belastungstests realisieren wir zwei der planmäßigen fünf Laststellungen. Dabei werden verschiedene Haltepositionen angefahren und in diesen Positionen umfangreiche Messungen durchgeführt", erklärte Marx.

Der Belastungsversuch soll die Tragfähigkeit des Bauwerks testen. Mithilfe der installierten Messsysteme soll festgestellt werden, ob eine Wiedereröffnung möglich ist.