Entscheidung ist gefallen: So geht es mit dem Fichtelbergplateau weiter

Erzgebirge - Das Fichtelbergplateau wird verkauft! Am späten Mittwochabend stimmten die Kreisräte des Erzgebirgskreises mehrheitlich für die Privatisierung von Sachsens höchster Bergspitze.

Rainer Gläß (65) hatte zwei Millionen Euro für das Hotel und das Gipfelgrundstück geboten . Nach Vertragsabschluss wird etwas weniger in die Kasse des Landkreises fließen.

Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (39, Bürgerbündnis EINZ) äußerte sich "erleichtert, dass es einen Kompromiss zu den öffentlichen Flächen gibt und dass der Beschluss zum Verkauf von so einer breiten Mehrheit getragen wurde."

Für das Fichtelberghaus und das Gipfelgrundstück bot der Investor bietet zwei Millionen Euro. © Bernd März

Das Fichtelberghaus wird seit September 2022 von der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) betrieben, dessen Geschäftsführer Constantin Gläß (29) ist. Er sagte im Anschluss an die Abstimmung: "Unsere Familie ist dem Fichtelberg verbunden. In den nächsten zwei Jahren werden die Veränderungen am Fichtelberghaus sichtbar werden"

Nach Schätzungen des Landkreises sind in dem Hotel Investitionen in einem hohen einstelligen Millionenbetrag nötig.



Ausdrücklich gegen den Verkauf hatte sich als einziger Kreisrat Frank Dahms (64, Linke) ausgesprochen: "Ich bin traurig und enttäuscht, wie leichtfertig, unser Wahrzeichen in privates Eigentum wechseln soll."



Investor Rainer Gläß hatte im November bereits die Kaufzusage für die Schwebebahn und die Skilifte der Stadt Oberwiesenthal erhalten. Bei dieser Gelegenheit kündigte er den Neubau eines 6er-Sessellifts an der Himmelsleiter und den Ausbau der Rennstrecke unter der Schwebebahn an.