01.03.2023 18:31 702 Erneutes Feuer auf dem "Messie-Hof": 150.000 Euro Sachschaden!

Nachdem es bereits am 28. Januar auf dem "Messiehof" in Kohlwesa brannte, musste die Feuerwehr wegen erneuter Brandstiftung am Dienstag dorthin ausrücken.

Von Eric Hofmann

Kohlwesa - Das Lausitz-Dörfchen Kohlwesa kommt nicht zur Ruhe: Nachdem es bereits am 28. Januar auf dem "Messie-Hof" brannte, musste am Dienstag nun schon wieder die Feuerwehr dorthin ausrücken. Doch diesmal ist der Schaden viel höher. Wieder brannte es auf dem verlassenen Hof in Kohlwesa. © Jens Kaczmarek/Lausitznews "Gegen 19.40 Uhr brach in einer Garage eines Dreiseitenhofs ein Feuer aus", sagte Polizeisprecher Kai Siebenäuger (44). "Die Flammen griffen in der Folge auf weitere Teile des Hofes über." So gerieten auch der Stall und ein Teil des unbewohnten Wohnhauses in Brand. 70 Kameraden der Feuerwehr konnten verhindern, dass noch ein weiteres Haus von den Flammen erfasst wurde. Da in der Garage mehrere Geräte und nicht mehr funktionstüchtige Fahrzeuge standen, belief sich der Schaden dort auf 30.000 Euro. Sachsen Neue Studie besagt: Montagsdemo-Teilnehmer haben anderes Deutschlandbild als die Mehrheit Am Wohnhaus kamen nochmal 120.000 Euro hinzu. Bei dem Brand im Januar lag der Schaden bei einigen zehntausend Euro. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen noch, die Polizei geht aber von Brandstiftung aus. Der Hof kam zu trauriger Bekanntheit, da der Landwirt Ingo F. (60) dort trotz Verbots 162 Tiere hielt, viele weitere bereits verhungert waren. 2021 kam es zur Zwangsräumung des Objekts.

Titelfoto: Jens Kaczmarek/Lausitznews