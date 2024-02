Eröffnung in rund sechs Wochen! Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln kurz vor Fertigstellung

Döbeln - Ups, da ist ja noch einiges zu tun! Fast überall im neuen Karls Erlebnis-Dorf an der A14 bei Döbeln sieht es wie auf einer richtigen Baustelle aus. Dabei soll Sachsens neuester Freizeitpark bereits am 22. März eröffnen. Ist das überhaupt zu schaffen?

Nächste Woche wird ein großer Werbeturm aufgestellt, am 19. Februar die Gleise für eine Traktorbahn gelegt. Ein insgesamt enormes Vorhaben mit Kosten von rund 25 Millionen Euro!

Rund 200 Mitarbeiter sorgen auf der Baustelle dafür, dass der angepeilte Eröffnungstermin eingehalten werden kann. Rund 220 weitere Mitarbeiter schrauben in Werkstätten an den Fahrzeugen oder produzieren Teile vor.

Der Hochdruck, mit dem die Arbeiter an der Fertigstellung des neuen Erdbeer-Themenparks arbeiten, ist überall zu spüren.

Karls-Chef Robert Dahl (52) koordiniert die Arbeiten vor Ort selbst. Er will den Eröffnungstermin halten - mit einer kleinen Änderung. © EHL Media

Vor Ort koordiniert Karls-Chef Robert Dahl (52) die Arbeiten seit drei Wochen selbst.

"Wenn man die Arbeiten in ganz kleine Stücke zerlegt, ist es dann doch am Ende verrückterweise immer zu schaffen." Die Eröffnung in Döbeln ist bereits seine sechste oder siebte.

Zwei Einschränkungen macht er allerdings. "Wir haben den Eröffnungstermin verschoben" - Pause - "um einen Tag", so Dahl augenzwinkernd.

Damit sollte der Eröffnung des Themenparks, bei dem sich alles (fast) um die Erdbeere dreht, zu halten sein. "Es sei denn, ein schwerer Wintereinbruch macht uns noch einen Strich durch die Rechnung."

Wenn nicht, warten kurz vor Ostern insgesamt sieben Fahrgeschäfte und jede Menge Spielstationen auf die wohl in die Tausende gehenden Besucher. Um 9 Uhr früh geht's los!