Erst der Wolf, bald die Bagger: Letztes Dorf muss für die Kohle weichen

Der Tagebau Nochten erinnert vor Ort an das Ende der Welt. © Holm Helis

Ein Wolf sucht nach Verwertbarem in den Asbestabfällen der Hausnummer 17. Am Ende derselben Sackgasse, in der sich wohl ein ganzes Rudel niederließ, stand einst eine Kita.

Eine Straße weiter beherbergte Mühlrose sogar ein Schwimmbad. Beides längst abgerissen, von den Häusern der einst 700 Einwohner sind heute kein Dutzend mehr da.

"Meine Mutter ist kurz vor Weihnachten gestorben", sagt Dietmar Zech (66). "Ihr war das am Ende zu viel."

Sein Leben lang wohnte Zech hier am Nochtener Weg, kämpfte bis zuletzt ums Bleiberecht. Seine Frau Linda Honko (67) zeigt aufs Feld gegenüber: "Wenn im Mai die Mohnblumen blühten, war das alles rot. Dann kamen die Kohlrüben und alles war blau."

Ab dem heutigen Mittwoch wird dort alles Braunkohle-schwarz.