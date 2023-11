Erste Landtags-Anwärter mit voller Zustimmung: Wir sind die Hundertprozentigen

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende und Langebrücker Ortsvorsteher Christian Hartmann (49) erhielt 100 Prozent der Stimmen für seine Landtagskandidatur im nächsten Jahr. © Thomas Türpe

Bei der SPD gelang das Kunststück auch Mario Lorenz (42, Mittelsachsen) und Melanie Berthold (Zwickau), aber auch dem amtierenden Wirtschaftsminister Martin Dulig (48, Meißen): "Es wird ein spannender Dreikampf in unserem Wahlkreis werden."

Noch nicht ganz so weit sind die Grünen und die Linke. Die Grünen starten mit der ersten Nominierungsveranstaltung am 19. Dezember, bei den Linken ist es am 6. Januar so weit.

Bis zum 66. Tag vor der Wahl, also bis 27. Juni, können sich die Parteien laut Sächsischem Wahlgesetz mit ihren Vorschlägen Zeit lassen.

Gewählt wird am 1. September.