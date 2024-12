Erste Millionen-Geschenke der neuen Regierung: Sachsen investiert in Simson-Mopeds

Syrau - Kaum ist die neue Regierung in Amt und Würden, gibt es auch schon Geschenke für die Wirtschaft. Davon profitiert unter anderem ZT Tuning im Vogtland .

"Der Markt wird häufig unterschätzt", sagt Jens Opitz (37), gemeinsam mit Martin Richter (40) Geschäftsführer von ZT Tuning. Tatsächlich fahren (oder stehen) nach Schätzungen des Kraftfahrtbundesamtes in Deutschland noch rund eine Million Simson-Modelle herum.

"Da weißte, dass de im Osten bist", sagen alle, die aus Richtung Hof ins Vogtland hineinfahren und an der Bauruine vorbeimüssen. Jetzt entsteht genau dort der neue Firmensitz. © Uwe Meinhold

Gereift sei die Idee zur Selbstständigkeit während des Maschinenbaustudiums an der TU Dresden vor über 15 Jahren, so Opitz. 2009 hoben sie die Firma dann aus der Taufe. Doch mittlerweile bergen die zwei Standorte in Plauen und Syrau zu viel Reibungspotenzial.

Für den neuen zentralen Firmensitz auf dem Gelände einer alten Industrieruine im Syrauer Ortsteil Weischlitz überreichte der Amtschef im Wirtschaftsministerium, Thomas Kralinski (52), am gestrigen Freitag einen Fördermittelscheck über 4,57 Mio. Euro.

Weitere Schecks wechselten in den Freizeitpark Plohn (2,87 Mio. Euro) und zur Freiberger Firma Instruments Messtechnik (1,87 Mio. Euro).

Tatsächlich hat es die sächsische Wirtschaft bitter nötig. Das ifo-Institut Dresden prognostiziert für 2024 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent, wie Joachim Ragnitz (64) mitteilte.