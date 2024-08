Nach Mückenstich: Frau in Sachsen mit West-Nil-Virus infiziert

Dresden/Berlin - Erster Fall des West-Nil-Virus in Deutschland in diesem Jahr: Laut Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin hat sich eine Frau aus Sachsen in der Grenzregion zu Brandenburg mit dem Erreger infiziert. Das sei bei einer Analyse ihrer Blutspende aufgefallen. Und sie dürfte nicht die letzte gewesen sein.