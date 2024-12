07.12.2024 09:30 Ab heute: Weihnachtsmobil wieder im Erzgebirge unterwegs!

Das Weihnachtsmobil wird am heutigen Samstag durch Neukirchen/Adorf fahren und am Sonntag dann durch die Gemeinde Jahnsdorf (Ende am Umspannwerk).

Von Claudia Ziems

Neukirchen - Das beliebte Weihnachtsmobil ist ab dem heutigen Samstag wieder im Erzgebirge unterwegs! Ab dem heutigen Samstag fährt das Weihnachtsmobil durch das Erzgebirge. © Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann Der beleuchtete Transporter bringt weihnachtliche Musik in die Straßen und hält Süßigkeiten für Kinder bereit. Das singende und leuchtende Fahrzeug wird mit Einbruch der Dunkelheit am heutigen Samstag durch Neukirchen/Adorf fahren und am Sonntag dann durch die Gemeinde Jahnsdorf (Ende am Umspannwerk). Am Freitag, dem 13. Dezember, bringt der festlich geschmückte Wagen dann die Straßen von Thalheim auf seiner letzten diesjährigen Tour zum Klingen. Das Projekt wurde 2020 ins Leben gerufen, um den im Lockdown lebenden Menschen eine Freude zu bereiten. 2022 konnte der Wagen wegen des nach Ansicht vom Landratsamt zu hohen Lärmpegels durch die Lautsprecher nur an festen Stellen für Frohsinn sorgen. Wer das Weihnachtsmobil live verfolgen möchte, kann das >hier tun.

Titelfoto: Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann