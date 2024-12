Erzgebirge sucht den hässlichsten Weihnachtsbaum: Wer schlägt "Jan Josef Kiefers"?

Die teilnehmenden Bäume überzeugen bereits mit kreativen Namen: So treten "Jan Josef Kiefers", "Tannfred" und "5 Meter Elend" gegeneinander an.

Die Teilnehmerzahl hat sich von ursprünglich vier auf mittlerweile 26 vervielfacht. "Das sind doppelt so viele wie 2023! Irre!", schreibt Fröhlich auf seiner Webseite.

Thomas Fröhlich (43) hatte die Idee zum Contest. © privat

Teilnehmen dürfen immergrüne, nicht vollständig vertrocknete Nadelbäume mit einer Mindestgröße von 1,50 Meter. Sie müssen natürlich gewachsen sein und an einem sichtbaren Platz im Freien aufgestellt werden.

Eine Ausnahme gibt es für den Baum "From Canada With Love". Der darf nämlich im Wohnzimmer des Besitzers in Chilcotin Crescent/Kanada stehen.

Baumbeurteiler können unter www.haeweibau.de für ihren Liebling abstimmen. Für den Gewinner gibt es einen selbstgemachten Pokal aus Fröhlichs 3-D-Drucker.