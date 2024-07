Film ab! Vater-Tochter-Gespann bringt das Kino in die Provinz

Eibenstock - "Wir wollen die Leute wieder mehr zusammenbringen", sagt Anja Baumgärtel (27) aus dem Erzgebirge . Sie ist Vorsitzende des Vereins Wander- und Erlebniskino e. V. in Eibenstock/OT Carlsfeld und organisiert das Filmfestival "Moviequidi".

Die Idee fürs Wanderkino hatten Anja Baumgärtel (27) und ihr Vater Jens (55). © Kristin Schmidt

Anja wollte nach ihrem Studium in der Fernsehproduktionsfirma ihres Vaters Jens (55) durchstarten. "Ich habe angefangen, ein Jahr später kam Corona", erinnert sie sich. Wie so viele mussten auch sie sich nach neuen Möglichkeiten umsehen.



Das Duo bewarb sich deshalb beim Innovationswettbewerb für Tourismus "Sachsen geht weiter". Dort stellten sie die Idee des Wander- und Erlebniskinos vor.

"Mit dem Projekt haben wir dann einen der ersten drei Plätze belegt", so Anja. "Und um das Projekt weiterführen zu können, haben wir uns überlegt, wir gründen einen Verein und starten mit einem Filmfestival in der Region Eibenstock und in Auersberg."

Ihr Ziel mit "Moviequidi": Kultur und Tourismus vereinen und dabei Vereine einbeziehen. "Diese stellen das Rahmenprogramm für die Veranstaltung des jeweiligen Tags auf die Beine", sagt Anja.