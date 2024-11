Neuer Investor am Fichtelberg: Gibt's bald internationale Rennen in Oberwiesenthal?

Oberwiesenthal - Holt der neue Investor von Oberwiesenthal ( Erzgebirge ) bald internationale Skirennen an den Fichtelberg? Unternehmer Rainer Gläß (65) gab bekannt, wie er den Fichtelberg umgestalten will, sobald der Verkauf von Schwebebahn und Liftanlagen abgeschlossen ist.

Bei seinem Herzensprojekt, das der skibegeisterte Investor am Haupthang verfolgt, lässt er weniger Spielraum: "Die einzige Sache, die ich durchaus mit Vehemenz durchdrücken würde, wäre eine ordentliche Rennstrecke. Die jetzige funktioniert nicht."

Rainer Gläß bekräftigte seine Absicht, die Kommune in geplante Projekte und die Entwicklung des Skigebietes einzubeziehen: "Ich würde mich sehr freuen, wenn es einen kommunalen Beirat gäbe."

So soll nächstes Jahr Baustart für den 6er-Sessellift am Nordhang des Fichtelbergs samt Speichersee und neuer Beschneiungsanlage sein. Für das Projekt, das mindestens 20 Millionen Euro kostet, hatte bisher das Geld gefehlt.

Eine neue Rennstrecke soll große Skirennen nach Oberwiesenthal locken. © Thomas Fritzsch

"Das ist ein Problem. Das müssen wir in Ordnung bringen", so Gläß und verweist auf eine Aussage des Alpindirektors des Deutschen Skiverbandes: "Wolfgang Maier hat gesagt: 'Wenn das in Ordnung ist, kriegt ihr auch große Rennen.'"

Wie genau die störenden Stützen verschwinden sollen, ließ der Investor offen: "Mir wird etwas einfallen." Denkbar wäre beispielsweise, die bisher fünf Stützen, der Schwebebahn, von denen die höchste 35 Meter misst, durch zwei höhere zu ersetzen.

In seinem Plan, internationale Skistars, Wettkampf-Touristen und Fernsehteams an den Fichtelberg zu locken und damit einen neuen Tourismusmagneten zu schaffen, sieht Rainer Gläß in gewisser Weise die Fortschreibung einer Familientradition: "Mein Vater, Siegfried Gläß, hat die Kammloipe erfunden."

Die Ski-Langlaufstrecke gilt als beliebteste Fernloipe Deutschlands.