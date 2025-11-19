Behörden warnen am Skihang vor Hepatitis: Im Grenzgebiet gab es sogar schon Todesfälle

Oberwiesenthal - Eine Warnung tschechischer Gesundheitsbehörden bereitet auch Sachsen Sorge: Im Nachbarland häufen sich die Hepatitis-A-Fälle. Es gab bereits Tausende Infektionen und sogar Tote.

Viele Sachsen fahren gern für einen Tagesausflug nach Tschechien. © Uwe Meinhold

Der mit am stärksten betroffene Ort Bozi Dar (Kreis Karlsbad) unterhalb des Keilbergs ist nur knapp vier Kilometer von Oberwiesenthal entfernt.

Mittlerweile gibt es so viele Krankheitsfälle, dass Tagesgäste und Skitouristen mit öffentlichen Aushängen in tschechischer und deutscher Sprache vor der Epidemie gewarnt werden.

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, appellieren die Aushänge an den Pisten vor allem an die Einhaltung von Hygienemaßnahmen wie häufiges und gründliches Händewaschen.

In Tschechien wurden bereits 2300 Infektionen dieses Jahr offiziell bestätigt, 28 Menschen starben an der Krankheit.