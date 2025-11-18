Dieser Weihnachtsmarkt im Erzgebirge erhält eine besondere Auszeichnung

Annaberg-Buchholz - Was für eine Auszeichnung! Der beliebte Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) wurde offiziell zum "Excellent European Christmas Market" gekürt. Die Jury würdigt damit die besondere Qualität, Authentizität und Strahlkraft des Weihnachtsmarktes.

Der Weihnachtsmarkt in Annaberg-Buchholz wird jährlich von Tausenden Menschen besucht. © picture alliance/dpa

Das Dienstzimmer von Oberbürgermeister Rolf Schmidt (65, Freie Wähler) war am Dienstag ausnahmsweise schon vor dem Totensonntag weihnachtlich geschmückt.

Grund dafür war die große Weihnachtsmarkt-Auszeichnung. Einige Gäste waren vor Ort - es gab Glühwein, Kaffee, Tee und Butterstollen.

OB Rolf Schmidt freute sich riesig über den Titel, der jährlich an zwölf Weihnachtsmärkte und Weihnachtsstädte vergeben wird. Diese Auszeichnung, so der Bürgermeister, gehöre der ganzen Stadt und all jenen, die ihre Traditionen mit Herzblut bewahren. Sie sei zudem Ansporn, diesen Weg voller Sorgfalt und Liebe zum Detail weiterzugehen, so der OB.

Mit dem Titel reiht sich Annaberg damit in die Riege von Spitzen-Märkten wie dem Dresdner Striezelmarkt oder dem Wiener Christkindlmarkt ein. Auch sie wurden mit dem Siegel "Premium-Märkte" versehen.