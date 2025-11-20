Fichtelberg im Wintermodus: Gibt es dieses Jahr weiße Weihnachten?

Oberwiesenthal - Der Fichtelberg im Erzgebirge ist bereits ein echtes Winterwunderland. Auf knapp 1215 Metern liegen aktuell etwa acht Zentimeter Schnee.

Verschneites Fichtelberghaus: Die Vorbereitungen laufen, die Saison soll am dritten Adventswochenende starten. © André März

Der Wind wirbelt die Flocken über die Pisten. Tagsüber klettern die Temperaturen auf -5 Grad, nachts geht es bis auf -12 Grad hinunter. Durch die Böen fühlt es sich aber wesentlich kälter an.

Wintersportler müssen sich aber noch etwas gedulden: Die Pisten in Oberwiesenthal sind derzeit noch nicht beschneit. Der Saisonstart ist für das dritte Adventswochenende geplant. Dann kann wieder Ski gefahren, gerodelt und gesnowboardet werden.

Und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? Auf dem Fichtelberg liegt laut Robert Scholz (45), Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), die Wahrscheinlichkeit bei über 90 Prozent. Für Chemnitz dagegen nur bei etwa 15 bis 20 Prozent - die meisten Schneefälle verwandeln sich in nasskalten Regen.

Genaue Vorhersagen sind aber wie immer erst ein paar Tage vor Heiligabend möglich.