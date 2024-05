Polizei sucht 35-Jährigen: Wer hat Franz gesehen?

Seit Montag wird der 35-Jährige vermisst. © Montage: Polizeidirektion Chemnitz / Friso Gentsch/

Der 35-Jährige war am Wochenende bei Bekannten in Ehrenfriedersdorf. Am Sonntag ging er in einem Waldstück nahe der Ziegelstraße spazieren, teilte die Polizei nun mit.

Da er nicht zurückkehrte, rief seine Lebensgefährtin am Montag die Polizei.

Die Beamten durchsuchten bisher erfolglos den Wald und überprüften seine Wohnung sowie Orte, an denen sich der Vermisste öfter aufhält. Bei der Suche kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.