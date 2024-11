Starker Einsatz: Schwarzenberger sammeln für Arztbehandlungen von Altstadt-Kater Otto

Schwarzenberg - Seit mittlerweile drei Jahren leben die beiden Katzen Otto und Frieda in der Schwarzenberger Altstadt ( Erzgebirge ) und zaubern Passanten, Anwohnern und Gewerbetreibenden ein Lächeln ins Gesicht. Doch nun ist der schwarze Kater Otto auf Hilfe angewiesen.

Nach der Erstbehandlung wurde Otto dann in die Tierklinik nach Marienberg gebracht, wo er wieder auf die Beine kommen sollte. Doch Otto wollte nicht urinieren und musste vorerst dort bleiben. Erst am Montag kam der Anruf: Otto darf abgeholt werden.

Er wurde umgehend zum Tierarzt gebracht. Es folgte die Diagnose: Nierenversagen und Blasenstau. Außerdem wurde eine Schusswunde festgestellt. "Das Projektil steckte sogar noch in seinem Bein", erklärte Otto. Dies hatte aber nichts mit seinem aktuellen Gesundheitszustand zu tun.

Doch vergangene Woche kehrte er eines Abends nicht zu seinem gewohnten Schlafplatz zurück. Nach zwei Tagen voller Bangen wurde er letztendlich in der Vorstadt vor einer Haustür in keinem guten Zustand entdeckt, wie Martina Otto (64) erzählte.

Der ehemalige Streuner hat zusammen mit seiner Katzenfreundin ein gelbes Haus auf der Oberen Schloßstraße, spaziert tagsüber durch die Altstadt und schläft in der Nacht bei Martina und Michael Otto (der gleiche Name ist dabei nur Zufall).

Das neue Futter ist für Kater Otto noch sehr gewöhnungsbedürftig. © Uwe Meinhold

Das Ehepaar hatte bereits ein Krankenzimmer für den Kater hergerichtet. "Jetzt bekommt er spezielle Nahrung und wurde vorerst unter Quarantäne gestellt", erzählte Michael Otto.

So richtig schmeckt das neue Futter noch nicht und die ganze Zeit in der Wohnung eingesperrt zu sein, gefällt dem Freigeist auch nicht. An seinem Gemüt merke man das zum Glück nicht. "Auch wenn er jammert, zieht er sich dennoch nicht zurück, spielt und ist frech", zeigt sich Michael Otto erleichtert.

Neben Familie Otto kümmert sich auch Familie Scheffler fürsorglich um den Kater. Außerdem haben sie bereits in den vergangenen Jahren alle anfallenden Tierarztkosten des schwarzen Katers übernommen. So auch jetzt.

Wie Schwarzenberger Marko Dittrich gegenüber TAG24 mitteilte, liegen die Kosten der Behandlungen (inklusive Klinikaufenthalt) bei etwa 2000 Euro zuzüglich dem Spezialfutter.

Dittrich hatte die Situation von Otto auf Facebook verfolgt und mitbekommen, wie immer mehr Schwarzenberger ihre (finanzielle) Unterstützung angeboten haben. Daraufhin habe er die Initiative ergriffen und startete auf der Online-Plattform Gofundme.com eine Spendenaktion.

Bisher sind darüber über 1300 Euro zusammengekommen. Auch in der Bäckerei Scheffler wurden bereits zahlreiche Spenden abgegeben. Alle seien total überwältigt von der großen Unterstützung aus der Nachbarschaft.