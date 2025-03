Stilechte Kleidung und alte Holzski: Nostalgie-Skirennen im Erzgebirge

Oberwiesenthal - Zum Endspurt der diesjährigen Skisaison in Sachsen haben sich mutige 68 Männer und Frauen auf alten Brettern in Oberwiesenthal ( Erzgebirge ) den Skihang hinuntergestürzt.

Bereits zum achten Mal trafen sich Freizeit- und Wintersportler mit historischem Equipment und Kostümen zum Saisonende am Fichtelberg. © Sebastian Willnow/dpa

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim 8. Oberwiesenthaler Nostalgie Skirennen stilecht verkleidet und mit Holzskiern unterwegs, wie Organisator Michael Süß sagte. Seinen Angaben zufolge hatten mehr als 500 Menschen das Rennen im Zielhang verfolgt.

Frühlingshafte Temperaturen und Regen hatten den Skipisten im Freistaat zuletzt arg zugesetzt.

Am Fichtelberg wird ab Sonntag der Betrieb am Haupthang eingestellt, weiterhin geöffnet bleiben demnach in Sachsens größtem alpinen Skigebiet die Piste 9 und der Lift an der Himmelsleiter.