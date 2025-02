Strumpffabrikant legt mit 70 noch mal richtig los

Kurz vor der Wende fragte eine Schweizer Firma, ob er für sie in der DDR eine Strumpffabrik aufbauen könnte. Nach der Wende entstand so Leosocks in Burkhardswalde. Und weil Breitfeld überzeugte, durfte er für das Unternehmen gleich noch federführend eine Strumpffabrik in Riga (Lettland) errichten.

Nach dem Mathematik-Studium in Jena sollte er beim VEB Gelkida (Gelenauer Kinder- und Damenstrümpfe) die EDV-Abteilung aufbauen. Weil die Leiterin einer Produktionsabteilung gerade in den Kinderschutz ging, fragte man ihn, ob er sich da mal versuchen wolle. Er konnte. Dann die nächste Abteilung. Und noch eine. Irgendwann war er Produktionsdirektor bei Europas größtem Kinderstrumpfhersteller.

Auch Kindersocken gehören zur Bandbreite der kleinen Firma. © Maik Börner

Bis 2020 war die Breitex GmbH in Dittersdorf (Gemeinde Amtsberg) auf 62 Mitarbeiter angewachsen und machte mit Qualitätsstrümpfen 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz. Da er selbst so langsam auf das Rentenalter zuging, arbeitete Breitfeld noch einen Geschäftsführer als Nachfolger ein und verkaufte das Unternehmen an den größten Kunden. Eigentlich hatte er ausgesorgt.

Wäre nicht das Drama vom 20. Juni 2017 gewesen. In der Nacht brannte die obere Etage seiner Strumpffabrik - gleich 33 Maschinen wurden zerstört. Immerhin löschten die fünf Feuerwehren so geschickt, dass die untere Maschinenhalle nahezu unversehrt blieb. Dennoch drohte das Aus.

Was Breitfeld dann erlebte, war eine überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft. Viele Strickunternehmer aus dem Erzgebirge boten ihre Unterstützung an. Bereits am ersten Morgen kam das Unternehmer-Ehepaar Rolf-Jürgen und Ursula Hauer vom Strumpfhersteller Epesa in Leukersdorf und krempelte an der Brandstelle die Ärmel hoch.

Johannes Breitfeld: "Er hat sich sofort ans Telefon gesetzt und Hilfe organisiert. Dann übernahm er auf eigene Kosten einige Aufträge, damit wir unsere Kunden nicht verlieren. Und er hatte in seiner Firma einige Spezialisten, welche sechs unserer verkohlten Maschinen wieder auf Vordermann brachten." Erzgebirgische Strickunternehmer sind wohl eher Kumpel statt Konkurrenten.