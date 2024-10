Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge: Das gibt es zu entdecken

Oberwiesenthal - Am Sonntag feiert der Tag des traditionellen Handwerks sein 25-jähriges Jubiläum - und das ganze Erzgebirge ist dabei! Mehr als 120 Werkstätten, Museen und Vereine öffnen ihre Türen, um Einblicke in über 75 verschiedene, oft selten gewordene Handwerksberufe zu geben. Vom Kunstgießer über den Glasbläser bis zum Korbflechter - hier kann man hautnah erleben, wie aus Tradition wahre Kunst entsteht. Mit spannenden Mitmachaktionen, regionalen Spezialitäten und Sonderführungen erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Tag.

Senior-Chefin Christa Döhler (69) bemalt einen Schwibbogen aus Aluminiumguss. © Uwe Meinhold

Die Kunstgießerei Döhler in Eibenstock stellt Hausnummernschilder, Außenschwibbögen, Briefkästen und vieles mehr her. Mit Modellen werden Hohlräume in Sand geformt, in die anschließend flüssiges Aluminium gegossen wird.

"Am Sonntag wird es halbstündig eine Gießvorstellung geben", verspricht Christian Döhler (41).

Außerdem können Besucher dabei zusehen, wie die Gussobjekte von Hand bemalt werden.