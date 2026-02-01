Dieser US-Amerikaner fühlt sich im Erzgebirge pudelwohl

Aue-Bad Schlema - James Meyer (30) zog vor zehn Jahren für die Liebe aus dem US-Bundesstaat Michigan ins Erzgebirge . Zwischen Schwibbögen und Bergmanns-Traditionen fühlt sich der Amerikaner mittlerweile pudelwohl.

James Meyer (30) spielt im Bergmanns-Blasorchester Aue-Bad Schlema Klarinette. © Ralph Kunz

"Kaum einer merkt, dass ich nicht von hier bin - ich sehe aus wie ein Bergmann", scherzt Meyer und zeigt auf seinen Bart.

Kulturschock im Erzgebirge? Fehlanzeige! "Den habe ich eher, wenn ich wieder in die USA fliege", sagt er. Dennoch interessant für ihn: "Du kannst hier überall hinlaufen."

Fast undenkbar in den Staaten, denn oft braucht man selbst für den Weg zum Supermarkt ein Auto. "Die Entfernungen sind einfach zu groß - außer du wohnst in der Großstadt."

Unterschiede sieht er besonders beim Weihnachtsfest, so hätte seine Mutter nie eine Gans gekocht. "Es ist auch anders, am 24. Dezember statt am 25. Dezember zu feiern."

Zudem faszinieren ihn die Schwibbögen. "Die bringen viel Wärme. In den USA ist alles mit bunten LEDs geschmückt." Zum letzten Weihnachtsfest bekam er eine besondere Ehre: Aus einem Schwibbogen, den er für eine Karte des Bergmanns-Blasorchesters entwarf, wurde ein echter.