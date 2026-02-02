Vom Feuer zerstört: Campingplatz im Erzgebirge plant Neustart

Geyer - Ein schweres Feuer hatte kurz vor Weihnachten mehrere Parzellen am Greifenbachstauweiher in Geyer ( Erzgebirge ) zerstört. Seit dieser Tragödie fahndet die Polizei nach dem Feuerteufel. Die Leitung der betroffenen Campingparks hat derweil ein Kopfgeld ausgeschrieben - und plant den Neuaufbau der Anlage.

Campingplatz-Chef Konstantinos Apostolopoulos (61) plant bereits den Neubau der Parzellen. © Uwe Meinhold

In der verhängnisvollen Nacht wurden über zwei Dutzend Parzellen beschädigt und zerstört. Die Polizei ermittelt mittlerweile wegen Brandstiftung, denn gegen 1.30 Uhr wurde an mehreren Stellen auf dem Gelände Feuer gelegt.

Campingpark-Geschäftsführer Konstantinos Apostolopoulos (61) ist wichtig, dass das Verbrechen aufgeklärt wird. Wer etwas bemerkt hat, solle sich melden.

"Die Tat passierte, wenn nicht viele wach sind, aber man weiß ja nie." Für sachdienliche Hinweise gibt es 1000 Euro.

Während die Beamten ermitteln, plant Apostolopoulos die Zukunft auf der Asche. "Wenn der Einzelne mit der Situation überfordert ist, müssen wir als Betreiber nach vorne schauen, damit keiner auf der Strecke bleibt."