Seiffener drechselt Friedens-Schmied: "Nehme mir die Freiheit, ein Statement zu setzen"

Seiffen - Schwerter zu Pflugscharen - diese Mahnung zum Frieden schickt Kunsthandwerker Siegfried Werner (60) aus Seiffen ( Erzgebirge ) mit seiner neuesten Figur in die Welt: Ein Schmied mit hochgekrempelten Ärmeln hebt den Hammer, um einen Säbel zu einem nutzbringenden Werkzeug umzuarbeiten.

Kunsthandwerker Siegfried Werner (60) möchte mit seiner neuen Figur zu Frieden aufrufen. © Detlev Müller

Der Seiffener nahm die bekannte Plastik, die seit 1959 im Garten des UNO-Hauptgebäudes in New York steht, zum Vorbild und wandelte die heroische Figur zum Handwerker von nebenan. Das Symbol des Bibelzitates begleitet ihn schon lebenslang.

"Als Jugendlicher habe ich mir dieses Symbol der kirchlichen Friedensbewegung in der DDR als Aufnäher an meinem Parka befestigt, um gegen den Afghanistankrieg zu protestieren. Wenn ich jetzt höre, wie von 'Kriegstüchtigkeit' und Aufrüstung gesprochen wird, schnürt es mir den Hals zu", begründet der Männelmacher seine Motivation, einen Friedensbotschafter zu drechseln. "Ich nehme mir als Künstler die Freiheit, ein Statement zu setzen."

Unter den sechs Mitarbeitern des seit 1957 bestehenden Handwerksbetriebes ist seit einem halben Jahr auch eine Ukrainerin.

Siegfried Werner hat mit Iryna Maksymova (59) viele Gespräche geführt. "Sie hat kein Zuhause mehr. Ihr Haus war nur 40 Kilometer von der Front entfernt. Die einfachen Leute sind immer die Leidtragenden, während andere am Krieg verdienen."