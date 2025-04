US-Amerikanerin besucht das Erzgebirge: 100-Jährige mit Herz für Nussknacker

Seiffen - Rekordverdächtiger Besuch in Seiffen ( Erzgebirge ): Arlene Wagner (100) reiste aus den USA an, um das Spielzeugmuseum zu besuchen.

Die "Nussknacker-Lady" Arlene Wagner (100) reiste für einen Rundgang im Seiffener Spielzeugmuseum aus den USA an. © Uwe Meinhold

Den drei Meter großen Nussknacker-Senior, der schon seit Gründung des Museums 1957 am Eingang wacht, begrüßte die rüstige Dame als alten Bekannten: "Hello, my friend!" Ihn hatte sie schon bei ihrem ersten Besuch in Seiffen 1981 ins Herz geschlossen.

Das Ballett "Der Nussknacker" hatte vor Jahrzehnten bei der damaligen Tanzlehrerin Interesse für die Erzgebirgsfiguren entfacht, das in eine wahre Sammelleidenschaft mündete.

Heute ist Arlene Wagner in ihrem Heimatort Leavenworth im Bundesstaat Washington als "Nutcracker Lady" bekannt, wo sie seit fast 30 Jahren ein eigenes Nussknackermuseum betreibt, in dem der Großteil ihrer rund 9000 Exemplare umfassenden Sammlung ausgestellt ist.