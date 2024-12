Chemnitz bekommt 2025 Direktbus zum Prager Flughafen

Chemnitz - Zwei Millionen Besucher erwartet Chemnitz zum Kulturhauptstadt-Jahr 2025 . Um den Gästen eine bequeme Anreise in Sachsens drittgrößte Stadt zu ermöglichen, wird ab April 2025 ein Direktbus den internationalen Flughafen in Prag direkt mit Chemnitz verbinden.

Vom neuen Fernbusterminal in Chemnitz sollen ab April 2025 Direktbusse zum Prager Flughafen fahren. © Maik Börner

Wie der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) mitteilt, wird der Bus täglich zweimal vom Prager Flughafen nach Chemnitz und zurück fahren.

Die Fahrt startet am neuen Fernbusterminal in Chemnitz, anschließend hält der Bus am Markt in Marienberg und fährt dann direkt zum Prager Flughafen. Endstation ist dann der Bahnhof "Nádraží Veleslavín", der sich am Rand von Prag befindet - von dort aus fahren Regionalzüge in die Innenstadt.

Übrigens: Eine Fahrt zwischen Chemnitz und Marienberg ist mit dem Schnellbus leider nicht möglich.

Der moderne Bus soll mit maximal 100 km/h unterwegs sein. Mindestens 40 Sitzplätze wird es pro Fahrt geben.

Außerdem verfügt das Fahrzeug über Fächer für Reisegepäck und einer Klimaanlage. Der Bus soll ab dem 7. April bis zum 2. November und vom 28. November bis 30. November unterwegs sein. Im Januar 2025 soll feststehen, welches Busunternehmen die Fahrten durchführt.