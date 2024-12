Wie schön! Hier gibt's heute weiße Weihnacht in Sachsen

Oberwiesenthal - Das Tief "Diana" hat das Erzgebirge einen Tag vor Heiligabend in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt. Die Schneefälle sorgten zwar für glatte Straßen in der Region, doch die Anzahl der Unfälle blieb überschaubar. Der Traum von einer weißen Weihnacht im Erzgebirge könnte damit wahr werden, zumindest in den Höhenlagen.

In den vergangenen beiden Tagen hat der Winter sein Comeback gefeiert. Während das milde Wetter der Vorwoche noch zu einer deutlichen Schneeschmelze führte, brachten die Niederschläge vor allem in der Nacht zu heute wieder geschlossene Schneedecken ins Erzgebirge.

Hanna Kalweit (l.) und Marie Arlt aus Dresden nutzen bereits die Pisten am Fichtelberg. © André März

Auf der S 258 bei Elterlein kam es zu einem Unfall: Am Sonntagabend geriet ein Nissan aufgrund von Schneeglätte von der Fahrbahn. Glücklicherweise blieb es bei einem Sachschaden, doch das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, was zeitweise zu Verkehrsbehinderungen führte.

Laut Polizei wurden insgesamt keine auffällig hohen Unfallzahlen gemeldet.



Der Fichtelberg, Heimat des größten Skigebiets in Sachsen, startete am Wochenende in die Wintersportsaison. In Oberwiesenthal liegen derzeit rund 15 Zentimeter Schnee - ideale Bedingungen für Wintersportfans. Der Himmelsleiter-Lift, die Vierersesselbahn, der Höhenlift sowie die Schwebebahn sind in Betrieb.

Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert bis zum morgigen Mittag weiteren Schneefall: In Höhenlagen ab 400 Metern werden ein bis fünf Zentimeter, oberhalb von 600 Metern sogar fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Damit könnten die Aussichten auf eine weiße Weihnacht im Erzgebirge nicht besser sein.