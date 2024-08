Macheten-Mann bedroht Wahlkampfhelfer in Sachsen: "Hack' euch den Kopf ab!"

Dohna - Die Eskalation im Wahlkampf schreitet voran: Blieb es vergangenes Wochenende in Dresden nur bei verbalen Bedrohungen von Rechtsextremisten gegen Wahlkampfhelfer der Piraten, soll am gestrigen Mittwoch ein Pöbler mit einer Machete auf Wahlkampfhelfer der Linken in Dohna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) losgegangen sein. Der Staatsschutz ermittelt.