Explosionskraft in Öl und Acryl: Sächsischer Maler hat eine ganze Band in seinem Atelier

Radeburg - Seine Bilder haben so viel Energie und Explosionskraft wie ein Gitarrensolo von Rock-Ikone Jimi Hendrix (†1970). Und das wundert nicht, denn Reiner Schlag (61) ist Ex-Wirt, Maler, Fotograf und Musiker in einer Person. Seit knapp zwei Jahren ist er Wahl- Sachse , zog mit seiner Frau Sabine (57) von "Tatort"-Münster nach Radeburg.

Das Gefühl, das er malt, kennt er selbst. Reiner rockt an der Gitarre, in seiner Band "Stoneape" (Termine unter stoneape.de ) - mit Steve am Bass und Jan am Schlagzeug.

Ob Saxophon, Bass oder Posaune - in Reiners Keller und seinem Atelier kommt locker eine Bigband von Musikern auf der Leinwand zusammen. Mit dynamischem Strich und kräftigen Farben in Öl und Acryl großformatig festgehalten.

Reiner Schlag malt im Atelier an seinem Bild "Spacebass". © Eric Münch

Da seine Frau aus Weißwasser kommt und der Sohn in Dresden lebt, fiel die Wahl der neuen Heimat nicht schwer.

"In Dresden bin ich ständig unterwegs, schaue mir Clubs und Locations an - für Bandauftritte, aber auch für meine Bilder. So bin ich beim Fischessen im Kempinski auf das Kastenmeiers aufmerksam geworden", erzählt Reiner.

Im Restaurant sind ab 31. Januar sechs Wochen lang 30 Bilder (500-2500 Euro) unter dem Titel "Music and Moving" zu sehen. Wer den Künstler kennenlernen will, sollte sich zur Vernissage am 2. Februar (13 Uhr) per E-Mail (kr@kastenmeiers.de) anmelden.

"Gern würde ich noch mal meine Straßenfotografie aus der Neustadt ausstellen", schmiedet Reiner schon nächste Pläne. 2024 hingen seine Fotos im Ortsamt Loschwitz.