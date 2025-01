Fahrgast raucht auf Zugklo und setzt Mülleimer in Brand: Nothalt zwischen Leipzig und Chemnitz!

Brandgefährlich! Ein Fahrgast rauchte am Mittwochabend in einer Zugtoilette und löste ein Feuer aus. Der RE6 musste in Lunzenaueinen Nothalt einlegen.

Von Julian Winkler

Lunzenau - Was für ein Irrsinn! Ein Fahrgast rauchte am gestrigen Mittwochabend auf einer Zugtoilette eine Zigarette, warf die Kippe anschließend in einen Mülleimer und löste damit ein Feuer aus. Die Bahn, die zwischen Leipzig und Chemnitz unterwegs war, musste einen Nothalt einlegen.

Der RE6 musste am gestrigen Mittwochabend am Bahnhof Cossen in Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen) einen Nothalt einlegen. Ein Fahrgast hatte in der Toilettenkabine einen Mülleimer in Brand gesetzt. © EHL Media Gegen 20 Uhr drang Rauch aus der Zugtoilette des RE6. Sofort legte der Zug einen unplanmäßigen Nothalt am Bahnhof Cossen (Lunzenau) ein. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) gegenüber TAG24 mitteilt, hatte ein Fahrgast in der Toilettenkabine ein Feuer ausgelöst. Schnell eilten Rettungskräfte und Bundespolizei nach Cossen. "Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 57-Jähriger auf der Fahrt von Chemnitz in Richtung Leipzig in der Zugtoilette geraucht hatte und anschließend die

Zigarettenkippe in den Mülleimer der Zugtoilette warf. Dadurch wurde der Inhalt des Mülleimers in Brand gesetzt und es entwickelte sich Rauch, welcher durch Zeugen wahrgenommen wurde", so ein Sprecher der Bundespolizei. Sachsen Sachsen-Monopoly kommt - und Ihr entscheidet, was auf dem Spielfeld landet Die 61 Fahrgäste mussten am Mittwochabend den Zug verlassen - sie wurden von der Feuerwehr evakuiert. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

