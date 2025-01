09.01.2025 08:49 1.282 Fahrgast zündelt in Zugklo! Nothalt zwischen Leipzig und Chemnitz

Brandgefährlich! Ein Fahrgast zündelte am Mittwochabend in einer Zugtoilette. Der RE6 musste in Lunzenau (Mittelsachsen) einen Nothalt einlegen.

Von Julian Winkler

Lunzenau - Was für ein Irrsinn! Ein Fahrgast zündete am gestrigen Mittwochabend auf einer Zugtoilette Müll an und löste damit einen Brand aus. Die Bahn, die zwischen Leipzig und Chemnitz unterwegs war, musste einen Nothalt einlegen. Der RE6 musste am gestrigen Mittwochabend am Bahnhof Cossen in Lunzenau (Landkreis Mittelsachsen) einen Nothalt einlegen. Ein Fahrgast hatte in der Toilettenkabine gezündelt. © EHL Media Gegen 20 Uhr drang Rauch aus der Zugtoilette des RE6. Sofort legte der Zug einen unplanmäßigen Nothalt am Bahnhof Cossen (Lunzenau) ein. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) gegenüber TAG24 mitteilt, hatte ein Fahrgast in der Toilettenkabine ein Feuer ausgelöst. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Lunzenau hatte der Mann offenbar Müll in der Kloschüssel angezündet. Glücklicherweise konnte das Feuer schnell gelöscht werden. "Es gab keine Verletzten", so der MRB-Sprecher.

Nach etwa einer Stunde konnte der Zug nach Chemnitz weiterfahren. Gegen den Zündler ermittelt nun die Polizei. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

