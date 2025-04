Fahrradboxen am Bahnhof jetzt auch in Chemnitzer Umgebung

Lichtenau - Jetzt klappt’s endlich mit dem sicheren Parken: Nach fast zwei Jahren Verzögerung sind die Fahrradboxen an den Bahnhöfen Ottendorf und Oberlichtenau ( Mittelsachsen ) seit Montag offiziell in Betrieb.

Probleme bei Konfiguration und Zahlungsmodalitäten verzögerten den Start der Fahrradboxen. © Petra Hornig

Die grünen Container mit Laufschiene und App-Zugang bieten Platz für bis zu 24 Räder - auch E-Bikes.

So funktioniert's: per App oder Terminal buchen, per Karte zahlen - und das Rad ist sicher verstaut. Die Preise starten bei 1 Euro für zwölf Stunden, Langzeitmiete bis 300 Euro im Jahr.

Die Idee zur "Velobrix"-Box stammt von zwei Ingenieuren, einer davon aus Lichtenau.