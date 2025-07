Maß ist voll: Sachsens Brauer streiken erneut

Dresden - Der Bier-Aufstand geht weiter - mitten in der Getränke-Hochsaison. Am Mittwoch wird in Sachsens Brauereien erneut gestreikt ! Beschäftigte im Osten wollen keine "Billig-Brauer" mehr sein, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erklärt.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat in Sachsens Brauereien erneut zum Streik aufgerufen. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

So sollen Arbeiter in der Sternburg-Brauerei in Leipzig sowie Mitarbeiter im Freiberger Brauhaus, der Radeberger Brauerei in Dresden und der Krostitzer Brauerei ihre Arbeit niederlegen.

Auch die Wernesgrüner Brauerei und die Carlsberg Logistiker in Wernesgrün werden bestreikt.

Das "Brau-Kombinat Ost" in Sachsen bekäme für die gleiche Arbeit über 8000 Euro im Jahr weniger als die allermeisten Kolleginnen und Kollegen im Westen, so die NGG. Arbeitgeber hätten dies mit historischen Gründen erklärt.

"Wie sollen wir das Verstehen?", empörte sich Verhandlungsführer der Gewerkschaft NGG Ost Uwe Ledwig. "Die bestehende Ost - West -Lohnlücke soll auch nach 35 Jahren deutscher Einheit nicht kleiner werden? Oder Ossis sollen halt Ossis bleiben?"