Faszinierendes Spektakel über Sachsen: Deshalb funkelten Polarlichter am Nachthimmel

Zittau - Einfach magisch! In der Nacht zum heutigen Freitag funkelten über Sachsen vielerorts faszinierende Polarlichter.

Traumhaftes Naturphänomen: Am frühen Freitagmorgen zeigten sich Polarlichter über Sachsen. © Blaulichtreport Zittau

Besonders gut war das Spektakel im ländlichen Raum zu sehen - so auch auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Zittau und Mittelherwigsdorf. Dort färbte sich der Himmel violett-rosa-grün.

Zunächst versperrten Wolken den Blick auf das hierzulande eher seltene Naturphänomen. Später dann aber klarte es deutlich auf.

Zurückzuführen ist das beeindruckende Lichter-Meer auf die derzeit besonders starke Aktivität der Sonne. So kam es zu einer Serie an Ausbrüchen, die auch einen sogenannten koronalen Massenauswurf, also die Entstehung einer Plasmawolke zur Folge hatte.

Sie traf vergangene Nacht in Form eines Magnetsturms auf die Erde und war dank der Wetterbedingungen auch für das menschliche Auge zu sehen.