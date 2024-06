Sachsen: "Feuchte" Wälder sind für den Sommer gewappnet

Pirna - Sachsens Wälder sind vor Beginn des Hochsommers vergleichsweise gut mit Wasser versorgt. Wegen der vielen Niederschläge in diesem Jahr sei die Situation günstiger als in den Vorjahren, so Sachsenforst-Sprecher Renke Coordes. "Das ist insbesondere hinsichtlich etwaiger anstehender Trocken- und Hitzephasen für die Gesundheit der Waldbäume bedeutend."