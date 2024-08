Feuer in "Lost Place" in Mittelsachsen: War es Brandstiftung?

Mittweida - Feuerwehreinsatz in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) am heutigen Freitagabend. Ein verlassenes Gebäude ist in Brand geraten, schwarze Rauchwolken stiegen aus den kaputten Fenstern. Die Feuerwehr ist derzeit vor Ort. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Schwarzer Rauch stieg am Freitagabend aus einem "Lost Place" in Mittweida. Die Warn-App "NINA" informierte Anwohner über den Brand. © Haertelpress

Die Warn-App "NINA" schlug am heutigen Freitagabend gegen 18 Uhr Alarm - ein Brand in Mittweida. Am Dreiwerdener Weg stand ein verlassenes Gebäude, ein sogenanntes "Lost Place" in Flammen. Schnell rückte die Feuerwehr an. Die Einsatzkräfte kümmerten sich rasch um die Wasserversorgung und kämpften gegen die Flammen.

Währenddessen stiegen schwarze Rauchwolken aus dem Gebäude in die Höhe. Nahezu auch allen Fenstern stieg der Qualm in den Himmel.

Wie TAG24 vor Ort erfuhr, waren alte Reifen im Keller des Gebäudes in Brand geraten - daher auch die schwarzen Rauchwolken. Diese war auch in weiter Ferne zu sehen.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein altes Silo. Anschließend wurde der Komplex als Werkstatt genutzt. Danach wurde das Gebäude verlassen und verfiel nach und nach. Fenster wurden eingeschlagen, die Wände mit Graffiti beschmiert. Nur im Keller lagerten noch die Autoreifen, die nun offenbar in Brand geraten waren.