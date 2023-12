Landpartie zum Weihnachtsbraten: Firma Eskildsen ist Sachsens größter Gänseproduzent

Der hält drinnen viel mehr, als er von außen verspricht. Holz und Ziegelwände sorgen für Gemütlichkeit, ein Schaf-Gatter gleich am Eingang gibt das Thema vor - es geht ums "Erlebnis Land". Vor allem aber um die Gans.

Gleich neben den Freilaufwiesen, unweit der Ställe und vom Wohnhaus der Eskildsens, zieht auf dem Gehöft ein mit Wellblech beschlagenes Gebäude Hunderte Besucher an: der "Wermsdorfer Gänsemarkt".

Nach der Wende stieg er, dessen Vater schon Geflügelzüchter war, hier ein. Sein halbes Leben hat der kantige Norddeutsche somit in der sächsischen Provinz zugebracht, und obwohl er sich vor dem harschen Dezemberwind mit einer Steppjacke schützt, ist ihm die zupackende Hemdsärmeligkeit doch anzumerken.

Genau dort und in Königswartha (Lausitz) produziert der Betrieb etwa 400.000 Küken pro Jahr. Mehr als zu DDR-Zeiten - damals stand hier der größte Gänsezuchtbetrieb Europas, wie Chef Lorenz Eskildsen (59) erklärt.

Sobald ihr Federkleid gegen Kälte (nach 14 Tagen) und Nässe (nach sieben Wochen) ausreichend schützt, genießen die Gänse Freilauf, wann immer sie mögen. © Steffen Füssel

Abends gibt's zum Essen Kabarett oder leichte Unterhaltung. Der Laden brummt! Und doch sei der weihnachtliche Gänsemarkt eher Nebenerwerb, "aus der Leidenschaft entstanden", wie Eskildsen es formuliert.



Beim Kaffee an der Biertisch-Garnitur nennt der Landwirt Zahlen. "Von den 400.000 Gänseküken, die wir im Jahr produzieren, werden 370.000 als Eintagsküken verkauft." In andere Teile Deutschlands, aber auch nach England, Ungarn, Schweden und so weiter.

Die restlichen 30.000 Küken ziehe die Firma an ihren beiden Standorten selbst groß. "22 Wochen wird eine Gans im Schnitt alt", sagt Lorenz Eskildsen. Verglichen mit Hähnchen sehr viel, wie er findet: "Dort sind es gerade mal 28 Tage."

Auch sonst werde in seiner Firma viel für das Tierwohl getan. Geschlachtet würden die Gänse nur nach einer Betäubung mit Strom, das Stopfen und das "Lebendrupfen" würden sowieso nicht praktiziert.

Anders als zum Beispiel in Frankreich, "wo man das Stopfen zum Landeskulturgut deklariert" habe, weshalb die EU dort ein Auge zudrückt. Auch in Ungarn etwa würden die Gänse zur Herstellung von Gänseleberpastete gestopft - was recht qualvoll ist – und alle sechs Wochen lebendig gerupft (nicht minder quälend).