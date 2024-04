08.04.2024 05:30 Fördermittel in Millionenhöhe: Frische Kohle für die Lausitz

Genau 40 Jahre nach Eröffnung der Lausitzhalle in Hoyerswerda übergab Staatsminister Thomas Schmidt am Freitag Fördermittel in Millionenhöhe.

Von Jakob Anders

Genau 40 Jahre nach Eröffnung der Lausitzhalle in Hoyerswerda übergab Staatsminister Thomas Schmidt (63, CDU) am Freitag Fördermittel in Millionenhöhe. Damit soll das kulturelle Aushängeschild der einstigen DDR-Musterstadt auch für die nächsten Jahrzehnte gesichert sein. Zudem wird auch das Schloss Niederspree aus seinem Dornröschenschlaf erwachen. Das einstige "Haus der Berg- und Energiearbeiter" erhält 18,5 Millionen Euro aus Mitteln des Investitionsgesetzes Kohleregion (InvKG). "Der heutige Tag markiert einen weiteren Meilenstein in der Transformation unserer Region, die sich fit macht für die Zukunft", so Hoywoys Bürgermeister Torsten Ruban-Zeh (60, SPD). Die Stadt Hoyerswerda erhielt sogar 18,5 Millionen Euro zur Sanierung der Lausitzhalle. 1984 als Betriebskulturhaus des Gaskombinats Schwarze Pumpe erbaut, bietet die heutige Lausitzhalle Platz für 828 Zuschauer. Hier finden Konzerte, Theater, Opern und Galas statt.

Noch am selben Tag reiste Minister Schmidt weiter zum aktuell leer stehenden Schloss Niederspree in Hähnichen (Landkreis Görlitz), übergab dort Fördermittel von rund vier Millionen Euro: "Endlich kann Schloss Niederspree aus dem Dornröschenschlaf erwachen", so der Minister. Mit dem Geld sind Umbau und Modernisierung des Schlosses bis 2026 geplant. 828 Zuschauer passen in die 1984 erbaute Halle. Sie gilt als das kulturelle Herzstück der Region. © Rainer Weisflog/Imago Beide Projekte sind Teil des Strukturwandels, der in den Braunkohleregionen vorangebracht werden soll.

