Fotofallen zeigen drei Räuber: Liebschützberger Klau-Wölfin "Lampi" hat jetzt eine Bande

In den Akten der Fachstelle Wolf beim Landesumweltamt firmiert die Wölfin unter der Bezeichnung "GW2719f". In Liebschützberg kennt man sie dank ihrer Vorliebe für Solarlampen hingegen unter dem Namen "Lampi".

Die wenig begeisterten Bewohner der Gemeinde müssen sich offenbar an die diebische Nachbarin gewöhnen. Denn das etwa zweijährige Jungtier, das dem Rudel Gohrischheide entstammt, ist offenbar dabei, sich im Nordsächsischen einzurichten - und hat auch noch Verwandtschaft im Schlepp.

Fotofalle, 21. Juli 2022: Die Wölfin ist auf dem Nachbargrundstück unterwegs und blickt neugierig in eine Überwachungskamera. © Antje Schilling

Und offenbar ist "Lampi" nicht allein. Aufnahmen aus Fotofallen würden insgesamt drei Wölfe am Rande der Siedlung im Ortsteil Borna zeigen, erklärte die Behörde. Als neues Wolfsterritorium könne Liebschützberg aber noch nicht bestätigt werden.

"Derzeit ist noch unklar, ob das Rudel der Gohrischheide sich aufgrund des Waldbrandes im vergangenen Sommer nach Süden verlagert hat oder ob es sich um einen eigenständigen Etablierungsversuch der Jungwölfin handelt."

Immerhin erklärt das Bildmaterial jetzt auch den Anstieg der Risse in der Gegend. So wurden im vergangenen Jahr in Liebschützberg 22 Schafe und drei Gehegewildtiere Opfer tödlicher Wolfsattacken.