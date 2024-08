Nach Drogentod einer 15-Jährigen: Frankenberger sammeln Geld für die Beerdigung

Nancy Döhler (40) und Ronny Kämpfe (44) haben für die Verstorbene ein Spendenkonto eingerichtet. © Sven Gleisberg

Initiatorin der Aktion ist Nancy Döhler (40), Elternsprecherin der Klasse 9b der Erich-Viehweg-Oberschule. Die Verstorbene war Mitschülerin ihrer Tochter.

"Ich habe zunächst in der Klasse und bei den Eltern nachgefragt, wie sie so eine Aktion finden würden", erklärt Döhler. Dabei wären sich alle sofort einig gewesen, eine Spendenaktion für die Verstorbene zu starten. Das Mädchen lebte in einer Wohngruppe und war vor etwa drei Jahren nach Frankenberg gezogen.

Ronny Kämpfe (44), Vorsitzender des Bildungsvereins Frankenberg, unterstützt die Aktion und organisiert sie über den Verein, um mehr Aufmerksamkeit zu erzielen. "Damit machen wir die Sache auch bekannter", sagt Kämpfe.

Bereits innerhalb eines Tages kamen mehr als 1000 Euro zusammen, darunter eine Einzelspende von 250 Euro.