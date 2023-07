Frauen-Power an Sachsens Arbeitsämtern: Hier übernehmen Chefinnen das Ruder

Dresden/Chemnitz - Jobs sind der Job der Bundesagentur für Arbeit (BA). In Sachsen beschäftigt die Behörde selbst mehr als 6000 Mitarbeiter an fast 50 Standorten.

Die Agentur für Arbeit in Chemnitz. Soziale Sicherung, Arbeiten am Arbeitsmarkt - die Regionaldirektion Sachsen ist mit ihren elf Arbeitsagenturen und acht gemeinsamen Jobcentern vielfältig aktiv und verantwortlich. © Uwe Meinhold

Beim Thema "Frauen in Führungspositionen" geht Sachsens BA-Chef Klaus-Peter Hansen (61) mit Elan voran. Am 1. Juli drehte sich das BA-Personalkarussell kräftig.



Susan Heine (54) übernimmt jetzt die Leitung der Agentur für Arbeit Oschatz. Die Diplomverwaltungswirtin ist gebürtige Leipzigerin, lebt in Nordsachsen. Bis Juni 2023 war sie Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freiberg.

Ihren Job in der Bergstadt füllt fortan Kathrin Groschwald aus. Die 56-jährige Maschinenbauingenieurin und Informatikerin stammt aus Frankenberg. Sie gehört seit 1991 zur BA und war zuletzt in Bautzen tätig.

Aus Cottbus von der BA kommt Marion Richter (50). Sie rückt auf an die Spitze der Agentur für Arbeit Bautzen. Die Verwaltungswirtin lebt in der Lausitz. Ihr ist es ein Herzensanliegen, Impulse am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu setzen, um die Fachkräftesicherung vor Ort voranzubringen.

Richter: "Denn der demografische Wandel, der Strukturwandel und die Digitalisierung werden weiter den Arbeitsmarkt, die Anforderungen an Beschäftigte und damit die Arbeit aller Menschen verändern." Ihr Credo: Niemand, der Hilfe braucht, soll leer ausgehen.