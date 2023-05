Förder-Millionen für Sachsens TU-Forscher

Freiberg - Sachsens Hochschullandschaft glänzt. Wie jetzt bekannt wurde, haben die Universitäten und ihre Partner erneut zig Millionen Euro zusätzliche Fördergelder an Land ziehen können. Auch die TU Chemnitz profitiert.

Die TU Chemnitz darf sich über neue Fördermillionen freuen. Im Foto der TU-Campus mit dem neuen Hörsaalgebäude und der Mensa. © Sven Gleisberg

Konkret war das bei der jüngsten Auswahlrunde zur Förderung von Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereichen. Geldgeber ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Insgesamt konnten Gelder in Höhe von rund 50 Millionen Euro akquiriert werden.



Freuen dürfen sich das Graduiertenkolleg an der TU Dresden "D3 - Datengetriebenes Design widerstandsfähiger Metamaterialien". Beteiligt sind Forschende der TU Chemnitz, der Bergakademie Freiberg und des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden.



Und noch mal Chemnitz: Neu eingerichtet wird ein Sonderforschungsbereich zur "Hyperpolarisation in molekularen Systemen" an der TU sowie an der Uni Leipzig.